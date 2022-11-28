Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama

Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
%0 Faizli Taksitli 10.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama

Demokrat Parti (DP) ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası altı muhalefet liderinin imzası ile yayımlanan metinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 20:29, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 22:03
Yazdır
Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama

Altılı masanın 9'uncu toplantısı, Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı masanın ikinci turunun ikinci toplantısı 14 Kasım tarihinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 14 gün sonra ikinci tur üçüncü toplantısı Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından altı siyasi parti ortak bir metin yayımladı.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerimizi büyük bir heyecan ile kamuoyuna tanıttık"

Altı partinin yayımladığı metinde toplantı öncesinde yapılan güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisinin tanıtımının yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti genel başkanı olarak bugün Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldik. Altılı masanın bu toplantısı öncesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerimizi büyük bir heyecan ile kamuoyuna tanıttık. Bizler Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmaya imza attık. Anayasa'nın 84 maddesinde değişiklik yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve otoriter sistem yerine, geçmişin sorunlarını da dikkate alarak yeni bir sistem öneriyoruz. Bizler 'Yarının Türkiye'sinde etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı, kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu yönetimi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Anayasa değişikliği önerisi çalışmasını hazırlayan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonumuz, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili Anayasa değişikliği önerisine uygun olarak Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Etik Kanunu hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca Anayasa değişikliği önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonumuz ziyaretler gerçekleştirip, tüm ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edecektir. Tüm vatandaşlarımızın da Anayasa değişikliği önerimizi www.altilimasa.biz isimli web sitesinden incelemelerini ve görüşlerini bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz."

"Ortak çalışma grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun bir biçimde sürdürmektedir"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası'nın da ayrıntılı bir biçimde değerlendirilerek büyük bölümünün tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Toplantımızda ortak çalışma grubunun ara raporunu da müzakere ettik. Ortak çalışma grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Grup, 36 alt başlıkta çalışmalarını bitirmiş, 5 alt başlıktaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmiştir. Kalan alt başlıklardaki çalışmalar devam

ettirilmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki günlerde ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

"İç ve dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirdik"

İç ve dış siyaset hakkında da açıklama yapılan metinde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün ayrıca iç ve dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirdik. Hukukun yerine keyfiliğin hakim olduğu iç ve dış politika uygulamaları ile ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yerini iktidar ve ortaklarının şahsi çıkarları almıştır. Ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında dar bir zümrenin ihtiyaçları öncelenerek milletimizin mağduriyetleri iktidar tarafından sıradanlaştırılmış, hatta buna alışılması gerektiği iktidarın temel politikası haline getirilmiştir."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz"

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek mesajı veren altı siyasi partinin açıklamasında, "Sınırlarımızın korunması ve ulusal güvenliğimizin sağlanması dış politikada temel önceliğimizdir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz. Ancak konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz altı siyasi parti genel başkanı olarak iktidarın ülkemizi ve milletimizi savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır."

Yayımlanan açıklamanın ardından muhalefet liderleri Demokrat Parti binasından ayrıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Yanık: Yoksullukla mücadele hususunda gerekli tedbirler alındı
Bakan Yanık: Yoksullukla mücadele hususunda gerekli tedbirler alındı
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret ettiği' iddialarına açıklama
İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret ettiği' iddialarına açıklama
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel.html
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

28 Kasım 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.