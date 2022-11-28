Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." yanıtını verdi.