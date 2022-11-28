Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 20:50, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 21:26
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı.
Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
Zam için takvim yarın netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız