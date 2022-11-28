Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
%0 Faizli Taksitli 10.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama

Kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 21:30, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 23:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 3 haftalık aradan sonra yaptığımız Kabine toplantımızda gündemimizde yine ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ilişkin önemli konular vardı. Önce sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz iç ve dış programlarımızın kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum.

Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının açılışını yaptığımız 8 Kasım'da resmi ziyaret için ülkemizde bulunan İsveç Başbakanı Sayın Kristersson'u da Külliyemizde ağırladık. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için gittiğimiz Semerkant'ta çok sayıda ikili görüşme ile teşkilat üyesi ülkelerle ilişkimizi güçlendirdik. 1992 yılınd kurulan 2010 yılında konseye dönüşen 2021 yılındaki İstanbul zirvesi ile şu anki hüvviyetini kazanan Türk Devletleri Teşkilatı bugün dünyanın önde gelen uluslararası yapıları arasına girmiştir.

Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ismi ile teşkilata gözlemci üye kabul edilmesi, Semerkant'taki zirvenin en önemli kazanımı olmuştur. Türkiye olarak teşkilatın önümüzdeki dönemde hedeflediğimiz bölgesel ve küresel seviyeye ulaşması için her türlü katkıyı yapacağız.

Geçtiğimiz yıl aşırı yağışların yol açtığı sellerle boğuşan Kastamonu'muzun dört ilçesine doğal gaz arzı törenine 12 Kasım'da canlı bağlantı ile iştirak ettik. Sel felaketinin ardından ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü bir yıl içinde yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin ve İstanbul'umuzun sembol yerlerinden İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız malum hayatını kaybetti. Saldırının hemen akabinde olayın faili ele geçirilirken muteakip günlerde de yurt içinde ve yurt dışında eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu tür saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor ve cevabını da sahada gösteriyoruz.

Saldırının ardından G20 Zirvesi için gittiğimiz Endonezya'da muhataplarımıza terörle mücadeledeki kararlılığımızı en açık şekilde tekrar ifade ettik. Bu yıl birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma temasıyla yapılan G20 Zirvesi'nde ülkemizin küresel krizlerin çözümüne yaptığı katkıları liderlere yüz yüze anlatma imkanı da bulduk. Aradan geçen yıllarda yaşanan her hadise ülkemizde 2015 yılında yapılan G20 Zirvesinde ortaya koyduğumuz perspektifin ne kadar isabetli olduğunu tekrar tekrar göstermiştir.

Tüm dünyada gıda ve enerji başlıklarıyla tartışılan krizin asıl sebebinin küresel yönetim ve güvenlik sistemindeki çarpıklıklar olduğu tespitimiz giderek daha çok benimsenmektedir. Sağlıktan dijital dönüşüme, terörle mücadeleden göçe kadar dünyayı zorlayan her konuda ülkemizin insanlığa yapacağı katkıları anlatarak daha geniş ve samimi iş birliği çağısında bulunmayı sürdüreceğiz.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile kimi zaman yüz yüze kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede önceki hafta tahıl sevkiyatının devamını temin eden bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Taraflara yaptığımız telkinler sayesinde tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız Rusya-Ukrayna savaşını tamamen bitirecek kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Binlerce kilometre öteden gelip her yeri yakıp yıkanlar Tükiye'nin hassasiyetine saygı göstermek zorunda. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Kimse Türkiye'nin dostluk ve iş birliği temelli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın. Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan birer ışık olarak ebediyen kalbimizde yaşayacaktır.

Aynı zamanda her şehidimiz öfkemizi kabartan mücadele azmimizi bileyen, kararlılığımızı perçinleyen yürek yaramızdır. Bu milletin ölümle dize getirilemeyeceğinin son örneği 15 Temmuz'dur.

Türkiye son 20 yılda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da çok önemli mesafe katetmiştir. Bu gerçeği sendikalaşma oranları, ücretler, sosyal haklar başta olmak üzere tüm verilerde açıkça görmek mümkündür. En yüksek asgari ücret artışları asgari ücretlerin asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye eylül ayında tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyona çıkmıştır.

"Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir"

Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanısıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştı. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Bugünkü Kabine toplantımızda da hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik.

Bu çalışmayla 657 sayılı devlet memurları kanununda mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yılda aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Hali hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.

"Kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor"

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli Kit personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecektir. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacağız. Yaptığımız bu önemli kamu personel reformunun kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

EYT ve geçici işçilerle ilgili çalışma

Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarımıza yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecekler.

Zincir marketlerdeki fiyatlar

Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bu çerçevede ortaya konan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elbette her iddia doğru çıkmamaktadır. Ancak kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim vazifemizdir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Yanık: Yoksullukla mücadele hususunda gerekli tedbirler alındı
Bakan Yanık: Yoksullukla mücadele hususunda gerekli tedbirler alındı
Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama
Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ortak açıklama
İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret ettiği' iddialarına açıklama
İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu'nun kendisine hakaret ettiği' iddialarına açıklama
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

300 TL üzeri alışverişte 50 TL indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel.html
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

MEB Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Okul Pansiyonları Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

Haftanın fırsat ürünleri (28-04)

28 Kasım 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.