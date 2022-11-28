Antalya'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 17.50 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike'den Kumluca yönüne giden Emin Şener idaresindeki 07 TU 186 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki 07 HBR 79 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Aysun Karakaya (41) kaza yerinde, Emin Şener (67) ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) hafif yaralanırken, cip sürücüsü A.Ü. (23) ve yanındaki E.Ç. (58) de kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar A.Ü., E.Ç. ve 11 yaşındaki G.K., ambulansla götürüldükleri Kumluca Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazaya karışan iki aracın da hurdaya döndüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.