Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Yalçın, "Memur-Sen olarak kamu personel sisteminde asli ve tek istihdamın kadrolu olması kararlılığıyla yürüttüğümüz ve akabinde 6. dönem T. S. hüküm altına aldığımız 'sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi' çalışması, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan ve yakın zamanda Meclise gelecek olan çalışmayla 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B'ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır. Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel ise doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e teşekkür ederiz. Kadroya geçiş ile birlikte özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebilecek, izin hakları iyileşecek, aile bütünlüğü kaygıları son bulacak, çalışma barışı sağlanmış olacaktır. Memur-Sen olarak kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek; kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon/Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.