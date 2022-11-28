Hasta yakını doktorun burnunu kırdı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.05'te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşandı. Acil serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği, bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile 'Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak' şeklinde tartışma yaşadı. Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı. Burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.