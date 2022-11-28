Talip Geylan: Dört yıllık öğretmen 8 bin 584,56 lira maaş alıyor

Kamu çalışanlarının neredeyse tamamının yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalıştığını belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, seyyanen zam, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması, refah payı ve kamu çalışanlarının yüzde 15'lik vergi dilimine sabitlenmesinin elzem olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Geylan, "2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. Türkiye Kamu-Sen'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak yaptığı tespitlere göre Ekim 2022'de dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 18 bin 69 TL hesaplandı. Bu tablo, kamu çalışanlarının neredeyse tamamının yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum bırakıldığına işaret etmektedir. Yaklaşık 4 yıllık öğretmenimizin maaşı 8 bin 584,56 lira. 1/4 dereceye gelmiş okul müdürümüzün maaşı 10 bin 796,58 lira. En az 20 yıllık hizmetli çalışanımızın maaşı 8 bin 310,40 lira. Bu durum kabul edilemez. 2023 bütçesinin TBMM Genel Kurulu'na geleceği bugünlerde hükümet ivedi tedbirleri gündemine almalıdır" dedi.