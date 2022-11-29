Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan''da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu alev alev yanan otomobildeki, 1'i polis 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana
geldi.
İddiaya göre, Göktürk'ten Kemerburgaz istikametine giden 34 EJA 510 plakalı
otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da
savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.
Kaza sonrası yaklaşık 5 metrelik ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı.
Çevredekiler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye
ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek
söndürdü.
Yangın sonrası sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini
belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilde hayatını kaybedenlerin polis
memuru O.K. ve arkadaşı T.U. olduğunu belirledi.
Ekipler, olay yerinde ve yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı.
Ayrıca hayatını kaybeden polis memuru O.K.'nın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis
memuru O.K. ve arkadaşı T. U.'nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze aracı
ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.