İşveren EYT için KGF istiyor

İş dünyası temsilcileri, iş gücünün yaklaşık üçte birinin EYT'li olduğunu belirtirken, iş hayatının etkilenmemesi için kademeli geçiş teklifinde bulunuyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı tazminatların en azından yarısı için KGF kredisi önerisinde bulunuyor. Bütün EYT'lilerin hepsinin birden emekli olması durumunda bir emek boşluğu oluşabileceğine dikkat çeken Asmalı "Kademeli bir geçiş olabilir. Kıdem tazminatında ise, kıdemin yüzde 50'sini işveren karşılayabilir, diğer yüzde 50 için de KGF tarzı bir kredi desteği sağlanabilir" yorumunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştiren TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da kıdem tazminatlarının ödenmesi için sıfır ya da düşük faizli bir kredi paketi ya da Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi benzeri bir finansman modeli talebinde bulunduğunu belirtti.

Akkol, şöyle devam etti: EYT, uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan ve çalışma, arkadaşlarımızın çözümünü beklediği önemli bir konu. TİSK olarak, muhtemel bir düzenlemenin hayata geçmesinin etkilerini somut bulgu, veri ve tespitlerle inceleyen, EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının muhtemel bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan derinlemesine bir çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı bakanlığımız ile de paylaştık. Bütün tarafların konudan beklentilerini karşılayacak, bir tarafın beklentilerini karşılarken diğer tarafa ciddi yükler getirmeyecek şekilde tasarlanmış ideal bir çözümün üretileceğine olan inancımız tam.