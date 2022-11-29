Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 08:49, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 08:51
Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız