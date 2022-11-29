Yabancı üniversite öğrencileri, ülkelerinde Türkiye'nin 'gönüllü sağlık elçileri' olacak

- Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Akademi'de, Türkiye'nin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilen Ankara Üniversitesinde (AÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin "gönüllü sağlık elçileri" olacak.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla 2019'da kurulan Ankara merkezli sağlık hizmetleri şirketi USHAŞ bünyesinde yeni projelere imza atıldı.

USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selami Kılıç, USHAŞ Genel Müdürü Murat Mercan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk ve AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete'nin katılımıyla USHAŞ ve AÜ arasında "Gönüllü Sağlık Elçileri Eğitimi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, USHAŞ'ın kuruluş kanununda, Türkiye'nin sağlık sisteminin tanıtımı ile projelerin yapılması ve uygulanması, sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunulması ve yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık edilmesinin yer aldığını anımsattı.

Bunun yanı sıra ilgili kanunda, yurt dışında eğitim kurumu açılması ve eğitim faaliyetinde bulunulması, sağlık meslekleri eğitimi konusunda teşvikler geliştirilmesi, bu alanda uluslararası öğrencilerin ve eğitim kurumlarının desteklenmesinin faaliyet konuları arasında bulunduğunu belirten Kılıç, bu faaliyetler kapsamında USHAŞ Akademi bünyesinde de eğitim çalışmaları yapıldığını söyledi.

- "Projenin, tüm uluslararası öğrencilerimizi kapsamasını hedefliyoruz"

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından deklare edilen ve Türkiye'nin en kapsamlı resmi uluslararası sağlık hizmetleri platformu olan "HealthTürkiye" çatı markasının bileşenlerinden USHAŞ Akademi ile sektördeki eğitim çalışmalarının desteklenerek projelendirildiğini anlattı.

Gönüllü Sağlık Elçileri Eğitimi Projesi'nin de USHAŞ Akademi bünyesinde hayata geçirildiğini dile getiren Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında, Ankara Üniversitesinde yurt dışından gelerek eğitim alan öğrencilere hem Türkiye'nin sağlık sistemi, alt yapısı ve hizmet sunum kapasitesi anlatılacak hem USHAŞ tanıtılacak hem de teorik eğitimler ve yerinde ziyaretlerle pratik bilgilendirmeler yapılacak. Böylece öğrencilerimiz, ülkelerine geri döndüklerinde, edindikleri bu bilgiler ve izlenimler çerçevesinde Türkiye'nin gönüllü sağlık elçileri olacak."

Projenin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm genel müdürlükler, Ankara Üniversitesi ve katkı verebilecek tüm paydaşlarla daha da geliştirilerek modelleneceğini söyleyen Kılıç, "Projenin, ilerleyen süreçte tüm uluslararası öğrencilerimizi kapsayacak hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

- Uluslararası sağlık hizmetleri alanında faaliyet yürütüyor

USHAŞ, Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak 4 Şubat 2019'da uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek için kuruldu. USHAŞ, ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunacak.

Merkez ofisi Ankara'da bulunan USHAŞ'ın İstanbul'da bir şubesi bulunuyor.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak, Türkiye'yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık ihracatçılarından biri haline getirmek üzere faaliyet yürütüyor.