Biz de varız mitingi Ankara'da yapıldı

SENDİKALAR VE KAMU ÇALIŞANLARI MAAŞLARA %100 ZAM BAŞTA OLMAK ÜZERE ORTAK TALEPLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

DEVLET MEMURLARI "BİZ DE VARIZ" MİTİNGİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA TAMAMLANDI.

26 KASIM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA-ANITPARK'TA GERÇEKLEŞEN "BİZ DE VARIZ!" MEMURLAR MİTİNGİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA YAPILDI. GELECEĞİN SENDİKALARI OLARAK ALANLARDA GÜÇ BİRLİĞİ YAPARAK MİTİNGE BASK, AES, SİME-SEN, TEÇ-SEN, SAVDES-SEN, ÜNİ-PER-SEN, TÜM SAĞLIK-SEN, SAHİM-SEN, ENGELSİZ EĞİTİM-SEN, HÜRRİYETÇİ SAĞLIK-SEN, AFAD-SEN, KADER, YHS PLATFORMU YÖNETİCİLERİ VE ÜYELERİ KATILDI.

MİTİNGDE AŞAĞIDA Kİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ORTAK MÜCADELENİN DEVAM EDECEĞİ, TALEPLERİN KARŞILIK BULMASI İÇİN SENDİKALAR KARARLILIKLARINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİLER.

1-Kamu çalışanlarına %100 Zam yapılması

2- Kamu Çalışanları için Vergi dilimlerinin %10'a sabitlenmesi,

3-Yardımcı Hizmetler sınıfının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması,

4- 3600 Ek göstergenin 1. Dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi,

5-Sözleşmeli kamu çalışanlarının 4-A kadrosuna alınması, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi ve kadrolu istihdamın sağlanması,

6-Kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde aylık ücret alması,

7- Kamu idarecileri ve yönetim pozisyonlarına 'Kariyer ve Liyakat' ilkesi gereği 'Sınav' ile atama yapılması,

8- Kamu çalışanlarının Özel Hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarına artı 40 puan eklenmesi,

9-Ulaşım, kira, gıda, aile ve çocuk yardımlarının günün koşullarına uygun verilmesi, giyim yardımlarının tüm kamu çalışanlarına verilmesi, giyim yardımlarının herkese bir asgari ücret karşılığında verilmesi,

10-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu personelleri için merkezi olarak her kadro için her yıl yapılması,

11-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından sonra yapılan mülakatın kaldırılması,

12-Görev tanımlarının her kadro için ayrı ayrı yapılması,

13-Yemek yardımının günlük 55 TL olarak verilmesi,

14-Sendika üyeliğinin E-Devlet üzerinden yapılması,

15-Mobbingle mücadele konusunda birlikte hareket edilmesi ve mobbing hattı kurulması,

16-Basın yayın iletişim ağı kurulması ve bültenler hazırlanması,

17-5510 sayılı kanun kapsamında 1 Ekim 2008 sonrası işe giren personellerin emekli maaşlarında yaşanacak kayıpların önlenmesi için 5434 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması,

18-Bayram ikramiyesinin kurban ve ramazan bayramlarında bir maaş tutarında tüm kamu çalışanlarına verilmesi,

19-Kamu çalışanlarının tamamı için atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin düzenlenmesi (Üniversiteler vb.)

20-Kamu personellerinin promosyon anlaşmalarının cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu çalışanları için merkezi olarak yapılması ve memur maaş zamları oranında 6 ayda bir güncellenmesi, ayrıca promosyon süresinin 3 yıl üst sınır olarak belirlenmesi,

21-Emekli aylıklarına ek ödeme ve tazminatların yansıtılması,

22-Fazla mesailerin ücretle karşılanması ve saatlik ücretin hesaplanmasında almış olduğu maaşın baz alınması,

"BİZ DE VARIZ!" PLATFORMU