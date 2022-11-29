'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
Bozdağ: Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda iradeye sahibiz, YÖK'le de mutabıkız
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 11:53, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 11:55
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülen "Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış"ı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
- Bozdağ: "Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda iradeye sahibiz,
YÖK'le de mutabıkız"