Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük eseri hizmete sunduk

Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Motorine bir indirim daha bekleniyor
Motorine bir indirim daha bekleniyor
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
İşveren EYT için KGF istiyor
İşveren EYT için KGF istiyor
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük eseri hizmete sunduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 55 gün gibi kısa bir sürede Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Çanakkale Küçükkuyu Ayvacık Yolu Assos-Troya tünelleri, Gaziray ile Eğiste Hadimi Viyadüğü başta olmak üzere 12 projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 12:35, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 12:24
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük eseri hizmete sunduk

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların ekonominin temeli olduğunu ifade ederek, 2003-2021 yılları arasında yapılan 183,7 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, yılda 28 milyar dolarlık tasarruf elde edildiğine işaret etti.

Bütün dünya krizlerle boğuşurken, hizmet ve eserler ürettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, 55 gün gibi kısa sürede 12 büyük projenin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak sadece ekim ve kasım aylarında birçok esere imza attıklarını belirterek, ilk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos-Troya tünellerini, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG Fabrika Yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşın hizmetine sunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Gaziantep'te Gaziray'ı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanı'mızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu vatandaşın hizmetine sunacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Yabancı üniversite öğrencileri, ülkelerinde Türkiye'nin 'gönüllü sağlık elçileri' olacak
Yabancı üniversite öğrencileri, ülkelerinde Türkiye'nin 'gönüllü sağlık elçileri' olacak
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Çevre Bakanlığı 'En çevre dostu Akdeniz kenti'ni seçecek
Çevre Bakanlığı 'En çevre dostu Akdeniz kenti'ni seçecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2023 bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2023 bütçesi kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Memurlara Özel 30 TL İndirim

Memurlara Özel 30 TL İndirim

https://gumushaneden.com/?coupon-code=memur30&sc-page=shop
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık