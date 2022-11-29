Bakan Karaismailoğlu: 55 günde 12 büyük eseri hizmete sunduk

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların ekonominin temeli olduğunu ifade ederek, 2003-2021 yılları arasında yapılan 183,7 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye'nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, yılda 28 milyar dolarlık tasarruf elde edildiğine işaret etti.

Bütün dünya krizlerle boğuşurken, hizmet ve eserler ürettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, 55 gün gibi kısa sürede 12 büyük projenin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak sadece ekim ve kasım aylarında birçok esere imza attıklarını belirterek, ilk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos-Troya tünellerini, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG Fabrika Yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşın hizmetine sunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Gaziantep'te Gaziray'ı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanı'mızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu vatandaşın hizmetine sunacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz."