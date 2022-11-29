Son seçim anketi 7 ilde vatandaşın tercihini ortaya çıkardı
ALF Araştırma Şirketi Antalya, Mersin, Adana, Trabzon, Giresun, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde yapılan anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 13:27, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 13:52
ALF Araştırma 7 ilde yaşayan vatandaşlara yönelik 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte ALF Araştırma'nın 7 ilde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine ilişkin araştırmasının sonuçları;Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız