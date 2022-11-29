Kılıçdaroğlu'na 'kış saati' açıklamasına AK Parti'den tepki geldi

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle video çekip, Twitter'dan paylaştığını anımsattı.

Yaz saati uygulamasıyla Türkiye'nin kazançlı hale geldiğini belirten Aydemir, Türkiye'nin bu sayede tasarruf sağladığını vurguladı.

ABD'nin de yaz saati uygulamasını sürekli kılabilmek için bir çaba içerisinde olduğunu anlatan Aydemir, "Yaz saati uygulamasıyla beraber yaklaşık 9 milyar kilovatsaatlik enerji tasarrufunda bulunmuşlar. ABD yaz saati uygulamasından dolayı Türkiye'yi örnek alırken, Türkiye'de 'Ben iktidar olmak istiyorum, ben ülkeyi yönetmek istiyorum' diyen bir zat-ı muhterem, yaz saati uygulamasını tenkit ediyor, buradan aklı sıra muhalefet yapmaya çalışıyor." dedi.

İbrahim Aydemir, 6'lı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni de değerlendirdi. Aydemir, değişiklikle, "basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez" ibaresinin yer aldığı 30. maddenin, mülga haline getirilmek istendiğini söyledi.