Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan açıklama

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olarak kabulünün büyük bir zafer olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a dün güven mektubunu sunan Feyzioğlu, Lefkoşa'da Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş anıtlarına çelenk bırakmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin devletler hukukuna göre, bağımsız ve egemen devlet olduğunun altını çizen Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin devletliğinde hiçbir kuşku yok fakat büyük bir haksızlıkla üçüncü devletlerce bugüne kadar tanınmıyordu. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabulü büyük bir zaferdir. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun pek mahir diplomasisiyle gerçekleşmiştir. Sonuçlarını Ada'da ve dünyada yakın zamanda görmeye başlayacağız."

Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC'nin her zaman omuz omuza olduğunu belirterek, KKTC'nin tanınması anlamında bu ülke makamları ile daha yakın çalışmak üzere ekiplerini kurduklarını ve planlarını yaptıklarını kaydetti.