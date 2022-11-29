Ali Yalçın: Sözleşmeli personele kadroda gayretimiz devam edecek

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamalarına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasının Memur-Sen'in toplu sözleşme kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Yalçın, 424 bin sözleşmeli personelin kadroya kavuşacağını hatırlattı.

Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personelin doğrudan kadroya geçeceğini ifade eden Yalçın, kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmaların önemli oranda azalacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebileceğini, aile bütünlüğü bozan kaygıların sona ereceğini, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını aktardı.

Yalçın, "Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek. Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.