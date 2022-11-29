Deprem, Gölyaka ile Düzce'yi 20 santim uzaklaştırdı

Talip Geylan: 4B'li öğretmenler de kadroya alınsın
Talip Geylan: 4B'li öğretmenler de kadroya alınsın
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi
Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi
'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu'
'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu'
AK Parti'den 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih
AK Parti'den 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih
Ali Yalçın: Sözleşmeli personele kadroda gayretimiz devam edecek
Ali Yalçın: Sözleşmeli personele kadroda gayretimiz devam edecek
TSK'dan 'hukuk sınıfı' muvazzaf subay sınav ilanı
TSK'dan 'hukuk sınıfı' muvazzaf subay sınav ilanı
Erdoğan: Turizmde ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz
Erdoğan: Turizmde ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Son seçim anketi 7 ilde vatandaşın tercihini ortaya çıkardı
Son seçim anketi 7 ilde vatandaşın tercihini ortaya çıkardı
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Motorine bir indirim daha bekleniyor
Motorine bir indirim daha bekleniyor
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
İşveren EYT için KGF istiyor
İşveren EYT için KGF istiyor
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Deprem, Gölyaka ile Düzce'yi 20 santim uzaklaştırdı

Zonguldak BEÜ Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Düzce depremine ilişkin, "Toplamda 19 ila 20 santimetre Düzce'nin doğusu ile batısı, birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafı güneye doğru hareket etmiş. Bu bize şunu gösteriyor; bu fay, Kuzey Anadolu Fayı'ndan ayrı, bağımsız bir fay çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın hareket karakteristiği sağa yatay hareket yapar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 16:03, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 16:31
Yazdır
Deprem, Gölyaka ile Düzce'yi 20 santim uzaklaştırdı

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı üyeleri, 23 Kasım'da Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından SAR uydu görüntüleri aracılığıyla yüzeydeki hareketlenmeleri inceledi.

Değerlendirmeler sonucu toplamda 19 ila 20 santimetre, Düzce'nin doğusu ile batısının birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafının güneye doğru hareket ettiği belirlendi.

- "Önemli olan yapı ve zemin ilişkisi kurulmuş, mühendislik hizmeti almış binalarda yaşayabilmek"

Prof. Dr. Kutoğlu, gazetecilere, analizler sonucunda görüntü incelendiğinde yatayda ve düşeyde hareketlerin meydana geldiği, dolayısıyla fayın hem yatay hem de düşey hareket yapan oblik fay tanımında olduğunu söyledi.

Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Görüntüye baktığınız takdirde Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4 ila 5 santimetre kadar, fayın batı tarafında 15 ila 16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Dolayısıyla toplamda 19 ila 20 santimetre Düzce'nin doğusu ile batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafı güneye doğru hareket etmiş. Bu bize şunu gösteriyor; bu fay, Kuzey Anadolu Fayı'ndan ayrı, bağımsız bir fay çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın hareket karakteristiği sağa yatay hareket yapar. Yapılan değerlendirmeler bu fayın yaklaşık 10 kilometre boyunda sol yatay hareket yaptığını gösteriyor."

Bu fayın yeni bir deprem üretip üretmeyeceğinin merak konusu olduğuna işaret eden Kutoğlu, "Elde edilen bilgilere göre yaklaşık 10-11 kilometrelik bir fay. Bunun üretebileceği maksimum deprem 6 büyüklüğünde hesaplanır. Yaratacağı yüzeydeki hasar da yaklaşık 20 ila 22 santimetre civarındadır. Elimizdeki bulgular bu faydaki enerjinin tamamen boşaldığını gösteriyor. Tabii bu fayın etrafında, bölgede başka irili ufaklı faylar var. Dolayısıyla bu faylara bu depremin mutlaka bir tetiklemesi, etkilemesi olabilir. Dolayısıyla bu kolda değil ama başka kollarda orta boyutta depremler ileriki dönemlerde enerjisini diğer faylara aktarmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Kutoğlu, depremin, Kuzey Anadolu Fayı'ndan ayrı bir mekanizmada meydana geldiğinden beklenen Marmara Depremi'ne doğrudan bir etkisi olmayacağını dile getirerek, "Ama bu şu anlama gelmiyor - orada zaten birikmiş bir stres var - sadece kuzeydeki kollarda değil, güneydeki kollarda da ileriki vadede buralarda deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun için tarih vermemiz mümkün değil. Ancak olasılıklar konuşulabiliyor. 2100 yılına kadar yüzde 80-90 seviyelerinde depremin meydana gelmesi bekleniyor. Bunu şu anda olasılık olarak bahsediyoruz. Teknolojinin bizi getirdiği yer burası. Bu yarın da olabilir 5 sene sonra da olabilir ama 2100 yılına kadar yüzde 90 olasılıkla olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Her depremin ardından Marmara Depremi'nin konuşulduğunu belirten Kutoğlu, sadece Marmara'ya odaklanmanın doğru olmayacağını, herkesin durumun farkında olması gerektiğini vurguladı.

Kutoğlu, "Terk edin, gidin." gibi korkutucu açıklamalar yapıldığına değinerek, "Esasında baktığınız zaman üzerinde yaşadığınız zemini bildiğiniz ve ona uygun büyüklükte bir tasarlanmış binada yaşadığınız takdirde 7 büyüklüğündeki deprem size zarar vermeyecektir. Önemli olan yapı ve zemin ilişkisi kurulmuş, mühendislik hizmeti almış binalarda yaşayabilmek. Her gün bu korkuyla yaşanmaz. Önemli olan yaşadığımız zemini ve binayı bileceğiz." diye konuştu.

- "Sol yanal atımlı bir fay oluşumu etkisi görmüş bulunmaktayız"

Zonguldak (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, SAR uydu görüntülerini kullanarak yaptığı çalışmayla Düzce merkez ve Gölyaka kısımları arasında kalan bölümlerde 2,5 ile 4 santimetreye kadar bir yükselme olduğunu belirledi.

Bayık, günümüzde depremin etkilerini hızlı bir şekilde belirleyebilmenin önem kazandığını söyledi.

Çalışmasında uzaktan algılama tekniğinin önemli bir parçası olan SAR uydu görüntülerini kullanarak Düzce'deki deprem hakkında yer değiştirmeleri belirlediklerini belirten Bayık, "Çalışmalara göre iki adet çerçeve kullandık. Bu çerçeveler sonucunda da yatay ve düşey hareketleri net olarak belirleyebildik. Mevcut belirlediğimiz değerler 7,5 santimetre ile 9 santimetre arasında değişmektedir." dedi.

Bayık, etkilenen alanların Düzce merkez ve Gölyaka'ya doğru olan kısımların belirli bir alanı kapsadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elde ettiğimiz bulgulara göre çıkan sonuçlar sol yanal atımlı bir fay özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak diğer çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlardan farklı bir sonuç olarak da genelde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sağ atımlı yanal bir fay hattı olduğunu biliyoruz. Burada ilginç bir şekilde sol yanal atımlı bir fay oluşumu etkisi görmüş bulunmaktayız. Burada 7,5 ve 9 santimetre dediğimiz olayda 7,5 santimetreye kadar bir çökme belli alanlarda 9 santimetreye kadar da bir yükselme olarak söyleyebiliriz. Genel anlamda sayı vermemiz gerekirse bölgeye ait Düzce merkez ve Gölyaka kısımları arasında kalan bölümlerde 2,5 ile 4 santimetreye kadar bir yükselme olduğunu net şekilde söyleyebiliriz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Sumatik' arıza yaptı, personel parayı elle aldı
'Sumatik' arıza yaptı, personel parayı elle aldı
5 bin kişilik aşiret düğünü: 500 bin TL ve 300 bin TL'lik altın takıldı
5 bin kişilik aşiret düğünü: 500 bin TL ve 300 bin TL'lik altın takıldı
Teyze ve yeğeninin ağlatan dramı
Teyze ve yeğeninin ağlatan dramı
Elektriği, suyu kesilen kiracılar çatıya çıktı
Elektriği, suyu kesilen kiracılar çatıya çıktı
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi

Bu Habere Tepkiniz

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Memurlara Özel 30 TL İndirim

Memurlara Özel 30 TL İndirim

https://gumushaneden.com/?coupon-code=memur30&sc-page=shop
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık