Gecekonduda 3 kişiyi öldüren şüpheli Sakarya'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım'da Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ev sahibi Vahit Ateş (45) ile aynı mahallede ikamet eden Tülay V. (17) ve Merve Özturan'a (27) ait cesetlerin bulunduğu adres ile çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, olayın gerçekleştiği saatten sonra evden ayrılan bir kişiyi tespit etti.

Görüntülerdeki kişinin Bülent P. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Sakarya'da yakaladı.

- Görgü tanığı bırakmamak için öldürdü

İstanbul'a getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda, Vahit Ateş'in, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğunu ve bu nedenle kendisini defalarca uyardığını söylediği öne sürüldü.

Vahit Ateş'i kıskançlık gerekçesiyle öldürdüğü değerlendirilen Bülent P'nin, 2 kadını da evde görgü tanığı bırakmamak için silahla vurduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.