2 polisi pompalı tüfekle yaralayan 3 uyuşturucu taciri adliyede
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, pompalı tüfekle 2 polisin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 16:42, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 16:45
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şair Nabi Mahallesi'nde yapılan bir çalışma esnasında pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akşam uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralanmış, 3 şüpheli suç aletiyle yakalanmıştı.Uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız