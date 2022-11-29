Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 16:59, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 17:00
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız