Belediye barınağında köpeklerin öldüğü iddiasına idari soruşturma

Odunpazarı Belediyesine ait hayvan bakımevindeki 30 yasaklı ırk köpekten ölen birkaçının fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda inceleme yaptı. Ekipler incelemenin ardından raporlarını tutarak barınaktan ayrıldı.

Belediye Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, gazetecilere, iddialar üzerine bilgilendirme yapma gereği hissettiklerini söyledi.

Bakımevinde idari soruşturma başlattıklarını anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Eskişehir'deki hayvanseverlerle her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Barınağımız saat 13.00-17.00'de tüm hayvanseverlere açık. Haberde bir yıl önceki fotoğraf bir şekilde elde edilerek kullanılmıştır. Fotoğrafta görüntüsü verilen hayvanlar zaten barınağımıza, geçici bakımevimize çok zor durumda ve çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır. Odunpazarı Belediyemizin geçici bakımevi Eskişehir'deki tüm hayvanseverlerle ve gönüllü hayvanseverlerle, görevlileriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz her ay rutin olarak bakımevimizin kontrollerini yürütmektedir. Şu ana kadar bize intikal etmiş, ulaşmış herhangi bir menfi, olumsuz durum söz konusu değildir. Barınağımız 250 köpek, 140 kedi kapasiteli olup geçici bakımevi statüsündedir. Biz bu suçlamaları kabul etmiyoruz."

Bu arada bölgeye gelen hayvanseverler bakımevini gezdi.