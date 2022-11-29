28 yaşındaki polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Kara'nın babası Selahattin Kara, annesi Menekşe Kara ve eşi Saliha Kara taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, polis memurunun yakınlarının yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve bazı meslektaşları katıldı.
1,5 yıllık evli olan Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.
- Kullandığı araç yol kenarındaki ağaca çarptı
Polis memuru Oğuzhan Kara idaresindeki 34 EJA 510 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Mimarsinan Mahallesi Selanik Bulvarı'nda seyir halindeyken yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın ardından yaklaşık 5 metre derinlikteki ağaçlık alana devrilerek yanan otomobilde bulunan Kara ve beraberindeki arkadaşı vefat etti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız