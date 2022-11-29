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Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi

Kocaeli Üniversitesi'nde görevli kadın akademisyen Ş.K'nin odasını basıp tehdit ettiği öne sürülen Prof. Dr. B.A. gözaltına alındı. Eski doktora öğrencisi olan akademisyene, 'Benim olacaksın, yoksa seni işsiz bırakırım' dediği iddia edilen B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 17:35, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 17:37
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Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

"BENİM OLACAKSIN YOKSA İŞSİZ BIRAKIRIM"

Olay öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A, eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehdit etti.

İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A, odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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