Talip Geylan: 4B'li öğretmenler de kadroya alınsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında sözleşmeli personele kadro müjdelemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan, beklentinin tüm sözleşmelilerin kadroya alınarak aynı statüde çalıştırılmasının sağlanması olduğunu söyledi.

Ayrıca, hükümetin 2018'de dile getirdiği teşvik uygulamasını bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:



"Yapılan açıklama, sözleşmeli öğretmenlerimizi tatmin etmemiştir. Beklenti, tüm sözleşmelileri kadroya geçirerek öğretmenlerimizin tamamının aynı statüde çalıştırılmasının sağlanmasıydı. Nitekim AK Parti hükümeti, 23 Ekim 2018'de açıkladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile eğitim kamuoyuna, 'Elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere teşvik uygulaması getireceğiz' sözünü vermişti. Bu vaat, mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere 1 brüt asgari ücret ile 2 brüt asgari ücret arasında değişen miktarlarda zorunlu hizmet tazminatı ödenmesini yıllardır talep eden sendikamızca da olumlu karşılanmıştı. Çünkü bu gerçekleştirildiğinde, belli bölgelerde öğretmen istikrarını sağlamak için çakılı sözleşmeli istihdama gerek kalmayacaktır. Tüm milletvekillerimize çağrımızdır, sözleşmelilerle ilgili teklif TBMM'ye geldiğinde 4B'li meslektaşlarımızın kadroya geçirilmesi ve hükümetin 2018'de verdiği sözün gereği olarak teşvik uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesidir."