Antalya'da su tarifelerine indirim yapıldı

Bakan Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması: Maaş almadı, göreve başlamadı
Bakan Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması: Maaş almadı, göreve başlamadı
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları
Talip Geylan: 4B'li öğretmenler de kadroya alınsın
Talip Geylan: 4B'li öğretmenler de kadroya alınsın
Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi
Profesörden kadın akademisyene 'Benim olacaksın, yoksa işsiz bırakırım' tehdidi
'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu'
'Sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu'
AK Parti'den 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih
AK Parti'den 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih
Ali Yalçın: Sözleşmeli personele kadroda gayretimiz devam edecek
Ali Yalçın: Sözleşmeli personele kadroda gayretimiz devam edecek
TSK'dan 'hukuk sınıfı' muvazzaf subay sınav ilanı
TSK'dan 'hukuk sınıfı' muvazzaf subay sınav ilanı
Erdoğan: Turizmde ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz
Erdoğan: Turizmde ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Son seçim anketi 7 ilde vatandaşın tercihini ortaya çıkardı
Son seçim anketi 7 ilde vatandaşın tercihini ortaya çıkardı
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
'Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda YÖK ile mutabıkız'
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu perşembe günü başlıyor
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 kişi istihdam edecek
Motorine bir indirim daha bekleniyor
Motorine bir indirim daha bekleniyor
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da kaza: Yanan otomobildeki biri polis iki kişi hayatını kaybetti
İşveren EYT için KGF istiyor
İşveren EYT için KGF istiyor
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Antalya'da su tarifelerine indirim yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulunda, kentteki su tarifelerine indirim uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 20:17, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 20:18
Yazdır
Antalya'da su tarifelerine indirim yapıldı

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen genel kurul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel kurulda, 2023 mali yılında uygulanacak yeni su tarifeleri onaya sunuldu ve oy birliğiyle tarifelerde indirim yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, Antalya'da mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk kademe tarifede suyun tonu 1 lira, 6 ila 20 ton arası ikinci kademe tonu 11 lira olarak belirlendi. Kırsal mahallelerde ise 5 tona kadar birinci kademe 1 lira, 6 ila 20 tona kadar ikinci kademe 2 lira 75 kuruş oldu.

Ticarethanelerde ise 10 tona kadar suyun tonu 23 lira 69 kuruştan 11 liraya indirildi. Kırsalda hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 vatandaşın da 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan kullanması yönünde karar alındı.

Engelli vatandaşların su tarifelerinde yapılan indirim yüzde 40 olurken, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlardan da 10 tona kadar ücret alınmayacağı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, plan ve bütçe komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin grup sözcüleriyle oldukça detaylı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Hakkaniyet içerisinde bir indirim uygulayacaklarını aktaran Böcek, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim. Şu an vatandaşımıza bedavaya yakın bir fiyata su sağlayacağız. Geçen ay 290 lira su faturası ödeyen vatandaşımız indirimle 126 lira ödeyecek." dedi.

Manavgat yangınında zarar gören 3 bin 500 abonenin geçmiş su borçlarını üstlendiklerini dile getiren Böcek, üniversite öğrencilerine 5 ton ücretsiz su hizmetinin de devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Çetin de vatandaşın yararına olacak her çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Su tarifesine uygulanan indirimi AK Parti grubu olarak desteklediklerini ifade eden Çetin, "1 milyon 400 bin abonenin 580 bin civarı merkez, diğerleri ilçelerdeki abonelerden oluşuyor. Bugün 5 farklı fiyat tarifemiz düzenleniyor. Merkez haricinde düşük tarifeler uygulanan ilçelerin tarifeleri ile alakalı endişelerimiz var. Bu ilçelerin daha farklı bir sistemde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Ayrıca toplantıda, "Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesis ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri" için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması konusunda Başkan Böcek'e yetki verildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Çalışma hayatında reform niteliğinde adımlar
Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek
Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi
YÖK, kamu ve vakıf üniversiteleri arasında barınma dengesizliğini azaltacak
YÖK, kamu ve vakıf üniversiteleri arasında barınma dengesizliğini azaltacak
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Memurlara Özel 30 TL İndirim

Memurlara Özel 30 TL İndirim

https://gumushaneden.com/?coupon-code=memur30&sc-page=shop
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık