Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış bekleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 20:52, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 20:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarına dair paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında; 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' ifadelerini kullandı.
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Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2022