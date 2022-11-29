Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayılarına dair paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında; 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' ifadelerini kullandı.