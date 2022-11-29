Sinop'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda firari FETÖ hükümlüsü bir kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 22:11, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 22:13
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız