Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 22:53, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 22:55
Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız