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Ağırlıklarından şüphelendi, tarttığında gerçek ortaya çıktı

Sivas'ta bir vatandaş bir marketten aldığı 4 adet ekmeğin ağırlığından şüphelenince aldığı ekmekleri aynı marketin terazisinde tarttı, ekmeklerin gramajın eksik olduğunu gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 23:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 23:53
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Sivas'ta kent merkezi Huzur Mahallesinde yaşayan Mahmut Çetinkaya, ekmek almak için bir zincir markete gitti. Ekmek reyonundan 4 adet ekmek alan Çetinkaya, ekmeklerin olması gerekenden hafif olduğunu hissetti. Reyonda, 3.5 liraya satılan ve 225 gram oldukları belirtilen ekmekleri aynı marketin terazisine koyan Çetinkaya, gördüğü gramaj karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 4 ekmeğin toplamda 900 gram gelmesi gerekirken 780 gram olduğunu gören Çetinkaya, market çalışanlarına durumu anlattı. Market çalışanlarının kendisini dikkate almadığını söyleyen Çetinkaya, tepkisini sosyal medya aracılıyla gösterip CİMER'e şikayette bulundu.

"Kul hakkına giriyorlar, hakkımı helal etmiyorum"

Çetinkaya, marketin kul hakkına girdiklerini ve hakkını helal etmediğini belirterek, "Ekmekleri dün elime aldığımda normal gramından hafif olduğunu anladım. Ekmeklerin boyutları da küçüktü. 4 tane ekmek aldığımda etiketinde 225 gram yazıyor ama baktığımda 225 gram gibi değildi.4 tane ekmek 900 gram gelmesi gerekirken ben tarttığımda 780 gram geldi. Bunun üzerine bende tepkimi göstermek istedim. Daha öncesinde de kasiyer arkadaşları uyardım. Bu kul hakkıdır, insanların haklarına girdiklerini söyledim. Ama çokta dikkate almadılar. Hesabıma göre 120 gram eksik oluyor. Sosyal medya platformlarında paylaştım. Orda yazan 225 gram ekmeği bize satmadıkları için şikayetçiyim ve hakkımı da helal etmiyorum. Normalde 225 gram ekmek 3.5 TL ye satılıyor. Burada da gramını düşürdükleri halde yine 3.5 TL den satıyorlar. Ekmeğin gramını 225 grama getirmeleri lazım ya da biz vatandaş olarak öbür ekmeklerden kesip hakkımızı almamız lazım" şeklinde konuştu.

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