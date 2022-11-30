30 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haliç Kongre Merkezi'ndeki İslam Düşünce Atlası Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa JETCO 7. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Paris)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemede bulunacak, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenen "Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Siber Güvenlik Haftası Açılışı ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları düzenlenecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da toplu açılış töreninin ardından Törekent Mahallesi, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi ve Sincan gençlik merkezlerinin açılışını yapacak, üniversiteye hazırlanan gençler için tasarlanan eğitim modülünün tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00/12.00/12.30/13.00/13.30)

2- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'na, D Grubu'nda Avustralya-Danimarka, Tunus-Fransa ve C Grubu'nda Polonya-Arjantin, Suudi Arabistan-Meksika maçlarıyla devam edilecek.

(Al Wakrah/18.00/Doha/18.00/22.00/Al Daayen/22.00)

3- Kulüpler Birliği Vakfının işbirliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında, Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen takımıyla karşılaşacak.

(Ludwigsburg/22.00)

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son haftasında, Gaziantep Basketbol, deplasmanda Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gmunden/21.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak; Rize Belediyespor-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(Rize/14.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, deplasman maçlarında B Grubu'nda Halkbank, Bulgaristan'ın Hebar; E Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley takımıyla karşılaşacak.

(Pazarcık/20.00/Ljubljana/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçlarında Arkas Spor, İtalya'nın Valsa Group takımını konuk edecek; Fenerbahçe HDI Sigorta da aynı ülkeden Bluenergy Daiko Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Piacenza/22.30)

10- Voleybol Kadınlar CEV Challlenge Kupası'nın eleme turu rövanşında PTT, deplasmanda Belçika'nın Tchalou Volley takımıyla karşılaşacak.

(Chapelle-lez-Herlaimont/22.00)