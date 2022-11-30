Yılın son MGK'sında gündem; kara harekatı
İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, TSK'nın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik muhtemel kara harekatının bütün ayrıntıları masaya yatırılacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 08:10, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 07:50
Yılın son olağan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kritik toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör unsurlarına yönelik hava ve kara harekatı, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları ile Rusya-Ukrayna savaşı öncelikli gündem başlıkları olacak.
PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden terörü kaynağında yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı bütün hızıyla devam ederken, TSK'nın kara harekatı için bölgeye yönelik bütün hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız