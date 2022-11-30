E-devlet'te emeklilik yaşının değiştiği iddiası 'Çalışma Hayatım'ı kilitledi

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT müjdesinin Aralık'ta netleşeceği duyurulmuştu. Dört gözle emeklilik hayali kuranlar şimdiden sistemde ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplamaya başladı. Sosyal medyada gündem olan 'E-devlet'te emeklilik yaşının değiştiği iddiası' ise uygulamaları kilitledi.

İddiaların ardından kısa süre içinde SGK ve E- devlet uygulamalarında 'EYT emekli yaşı sorgulaması' yapan vatandaşlar yoğunluğa neden olunca 'Çalışma Hayatım' sayfası hata vermeye başladı.

Öte yandan SGK'nın yeni hizmete aldığı 'emekli maaşı hesaplama robotu'nu kullanmak isteyenler de yoğunluk nedeniyle uzun süre sayfanın cevap vermesini bekledi.

HATA OLABİLİR

Sisteme girip yaşının değiştiğini gören vatandaşlar durumu merak ederken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sistemde geçici bir hata olabileceği üzerinde duruluyor.

SAYILI GÜNLER KALDI

AK Parti EYT'ye ilişkin son olarak çalışmaların sürdüğünü, Aralık ayı içinde de paylaşılacağını duyurmuştu.

Bu haberin ardından vatandaşlar EYT emekli maaşı nasıl hesaplanır merak etmeye başladı.

GK EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli olduktan sonra ne kadar maaş alabileceğini öğrenmek isteyenler SGK'nın 'emekli maaş hesaplama robotu'ndan emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Emekli maaşı hesaplanırken, çalışma günü ve prim ödemesi dikkate alınıyor. Özellikle EYT'lilerin yakından takip ettiği hizmetten, maaş ve emeklilik zamanı bilgileri girilerek, kesinlik içermeden emekli olduktan sonra alabileceğiniz maaş hesaplanıyor. 4B Bağ-Kur emekli maaşı için ise e-Devlet sisteminden de sorgulanabiliyor.

2023 EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK'nın sitesinde 'olası emekli maaşı miktarı' hesaplanıyor. Emekli maaş hesaplama robotu üzerinden emekli maaşınızın ne kadar olacağını, https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/adresinden TC. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfusa kayıtlı olduğu il ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek olası emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz.

Öte yandan SGK'nın "Ne zaman emekli olurum?" sayfasından da emeklilik tarihinizi sorgulatabilirsiniz.