Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,93 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 4.925,54 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le bilişim, tek kaybettiren yüzde 4,07'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,8 artarak 4.962,48 puanla kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.988,20 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugünkü yoğun veri ve Powell'ın açıklamaları öncesi, para piyasalarında Fed'in aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 68 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Analistler, endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan SASA Polyester ve Hektaş hisselerindeki düşüşün BIST 100 endeksinin açılışında etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.900 ve 4.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.