Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Gar ve Kızılay arasında ulaşımı sağlayacak hatta test sürüşü yaptı. Karaismailoğlu, hattın test ve devreye alma işlerinin devam ettiğini, 2023 yılı başında tüm çalışmaları tamamlayarak hizmete alacaklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Gar İstasyonu'nda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Karaismailoğlu, ekim ayından bu yana test sürüşleri devam eden hatta metronun sürücü koltuğuna oturdu ve Kızılay İstasyonu'na kadar test sürüşü yaptı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Ankaralıların ihtiyaç duyduğu projeyi bir an evvel hayata geçirmek için gün saydıklarını ifade etti.

3,3 kilometre uzunluğunda, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hattın, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da son derece önemli olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, projenin raylı sistem ağını genişleteceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattaki ilk durak olan Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşların YHT garına ulaşacağını belirterek, aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabileceğini söyledi. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da M1 hattına, yani Başkentray'a aktarma sağlanabileceğinin altını çizen Karaismailoğlu, son istasyon Kızılay'dan da Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına ulaşılacağını bildirdi.

- Metro aracı sayısı 4 katına çıktı

Karaismailoğlu, söz konusu metro hatlarında çalıştırılmak üzere mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro araç alımının yapıldığını, böylece hatlarda çalışan metro aracı sayısının 4 katına çıkarıldığını bildirdi.

Metro araçları depolama ve bakım merkezinin revize edildiğini, kapasitesinin artırıldığını ifade eden Karaismailoğlu, Çayyolu bölgesinde yeni bir merkezinin daha tesis edildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, proje gerçekleşmesine ilişkin bilgi verirken de şunları söyledi:

"4 katlı ve 335 araç kapasiteli AKM Otoparkı betonarme imalatların yüzde 100'ünü tamamladık. 14 metre şaft çapına ve 37 metre derinliğe sahip Zafer Parkı acil çıkış yapısının tüm imalatlarını bitirdik. TBM tünel imalatının tamamını bitirdik. 7 bin 295 metre hat üst yapısı ray montajını yaptık. AKM Otopark, Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları ile hat üzerindeki tüm imalatları da tamamladık. Test ve devreye alma işlerimiz devam ediyor, 2023 yılı başında tüm çalışmaları tamamlayıp hattımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

- "35 yıllık vizyonda, Ankaralıların toplam ekonomik kazancı 379 milyon avroya ulaşacak"

Karaismailoğlu, bakanlık olarak hayata geçirdikleri projelerle ülke çapında yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla temelli büyümeyi desteklediklerini, aynı zamanda vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını, konforlu ve yeni nesil toplu ulaşım sistemleri ile buluşturduklarını anlattı.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın da bu açıdan Ankaralılara ve Ankara'ya çok önemli faydalar sunacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Metro hattımızın işletmeye açılmasıyla kara yolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon, trafik kazaları maliyetlerinden 43 milyon, zaman tasarrufundan 124 milyon, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliğinden azalma gibi dışsal faydalardan 108 milyon olmak üzere 35 yıllık vizyonda, Ankaralıların toplam ekonomik kazancı 379 milyon avroya ulaşacaktır. Bizler, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen anlayışını temsilcileri olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize daha müreffeh bir ülke bırakma hedefiyle çalışıyoruz. Maalesef, AK Parti hükümetleri öncesinde halka hizmet etmek yerine sadece hamaset dolu siyaset yapanlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu. Göreve gelenler sadece ideoloji siyaseti yapıp taş üstüne taş koymadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve liderliğinde ülkemiz ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, dış politikada, enerjide yani her alanda yapılmayanları yaptı."

Karaismailoğlu, yakın zamanda raylı sistemlerde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapımı devam eden 13 proje olduğunu belirten Karaismailoğlu, toplamda 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Ağrı'ya gideceklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı " Ağrı Hamur Tutak Patnos" bölünmüş yolunun açılışını gerçekleştireceklerini de kaydetti.

Cumartesi günü de Şanlıurfa Çevre Yolu'nu hizmete alacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, bu projeleri bitirdikten sonra yenilerine başlayacaklarını ifade etti.