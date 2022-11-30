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Başsavcılık FETÖ'nün güncel yapılanmasında 10 bin 109 ATM görüntülerini incelemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'na giden süreçte, tutuklu FETÖ mensuplarının yakınlarına, otomatik para çekme makinesi üzerinden "hesap izi" bırakmadan para yatıranları tespit etti. 10 bin 109 otomatik para çekme makinesi kamera kaydını inceleyen Başsavcılık, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 742 kişiye ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 12:39, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 12:53
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Başsavcılık FETÖ'nün güncel yapılanmasında 10 bin 109 ATM görüntülerini incelemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'na giden süreçte, 10 bin 109 otomatik para çekme makinesinin (ATM) kamera kaydını inceleyerek, hakkında gözaltı kararı verilen 742 kişiyi deşifre etti.

AA muhabirinin, FETÖ'ye yönelik 18 Ekim'de 59 ilde başlatılan "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"na giden sürecin detaylarına ilişkin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, 2021'de Çanakkale'de yürütülen FETÖ soruşturmasındaki bir kişinin, örgütün Ankara'da yeniden yapılanmaya başladığına yönelik beyanı üzerine çalışma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu terör örgütünün yurt dışındaki üst düzey yöneticilerince verilen talimatlar doğrultusunda, örgütün dağılmasını engellemek ve yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin, Ankara'yla sınırlı kalmadığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, örgütün Ankara'nın yanı sıra 59 ilde aynı yapılanmaya gittiğini belirledi.

Terör örgütünün, bu yeni stratejisini uygulamak için cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını yeniden bir araya getirdiğini ve finansal faaliyetlerde yoğunlaştığını saptayan savcılık, FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklananların kimlik bilgilerini incelemeye aldı.

Daha sonra bu kişilerin birinci dereceden akrabalarının hesap hareketleri kontrol edildi. İnceleme sonucu bu kişilerin, bulundukları iller dışında, üçüncü şahıslar tarafından kartsız işlem menüsü üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Havalelerin, ATM'lerden, sadece karşı tarafın bilgileriyle, doğrulama kodu istemeden gönderme imkanı sunan kartsız işlem üzerinden yapıldığı tespit edildi.

Bu tespit üzerine Başsavcılık, ülke genelindeki 10 bin 109 ATM kamerasının son bir yıldaki kayıtlarını soruşturma dosyasına dahil etti.

Tutuklu FETÖ mensuplarının yakınlarına, ATM üzerinden "hesap izi" bırakmadan para yatıranların, örgütün "muavenetçi" ismini verdikleri kişiler olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent dışındaki şüpheliler hakkında adli işlem yapılması için elde ettiği delilleri, bu kişilerin bulduğu illerin başsavcılıklarına da gönderdi.

Başsavcılıkların talimatı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca 18 Ekim'de "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" başlatıldı.

Kamera kayıtlarının incelenmesiyle ulaşılan 742 şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 666 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 222'si tutuklandı, 26 milyon lira değerinde döviz ve altına el konuldu.

- Ankara'da 81 şüpheliye ulaşıldı

Soruşturma kapsamında, Ankara'da 2 binin üzerinde ATM'nin kamera görüntüleri incelenerek kimlikleri tespit edilen 15'i kadın 81 şüpheliye ulaşıldı.

FETÖ'nün yeniden yapılanması için faaliyet yürüten şüphelilerin, örgüt üyelerinin ailelerine PTT ve banka ATM'lerinden kartsız işlemin yanı sıra sahte gönderici ismiyle kargoyla para gönderdiği de belirlendi.

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