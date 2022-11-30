EGM'den yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu yıl 1 Ocak-27 Kasım'da şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karıştığı 43 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 83 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın, 3 Şubat 2021'de yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Eylem planında "Kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı"na yer verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, 1 Ocak 2022-27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karıştığı 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır."

- "En çok kazaya karışan firmalarla görüşmeler yapılıyor"

Açıklamada, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin, trafik kolluğunca hem terminal çıkışı öncesi hem de kara yolunda denetlendiği, sürücülerin hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları, yolcuların da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır. Hedefimiz, trafikte sıfır can kaybı ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir."

- Ölümlü kazalara karışan firmaların listeleri yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1 Ocak-27 Kasım 2022 tarihlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına karışan otobüs firmalarına ilişkin listesine, www.egm.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.