'İlçeye öğrenci gelsin' diye belediye binasını yüksekokula tahsis ettiler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meslek yüksekokuluna tahsis edilen belediye binasında 140 öğrenci eğitim görüyor.

İlçede 2015 yılında kurulup sonraki sene yatılı bölge okulu binasında açılan ve kısa süre sonra il merkezinde eğitim-öğretime devam eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulunun yeniden ilçede eğitim vermesi için Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı girişimlerde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu nezdindeki görüşmeler sonucu Sopacı, yüksekokul için uygun bir yer aramaya başladı.

Yatılı bölge okulunun depreme dayanıksız olması nedeniyle Belediye Meclisi kararıyla en uygun yerin mevcut belediye binası olduğu kararlaştırıldı. Belediye binası önce eğitime uygun hale getirildi, ardından yüksekokulun kullanması için 29 Mart 2022'de Çankırı Karatekin Üniversitesine tahsis edildi.

Belediye birimleri ilçenin farklı noktalarında belediyeye ait yerlerde hizmet vermeye başlarken, Çerkeş Belediye Başkanlığı makamı ile bazı birimler de ilçedeki tarihi Işıklar Konağı'na taşındı.

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü ile Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakım Programları ile ilçede 140 öğrencisiyle eğitime başladı. İl merkezinde eğitimini sürdüren Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümünün de gelecek yıl ilçede eğitim vermesi planlanıyor.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları da belediyeye ait otel ve dairelerin yurtlara dönüştürülmesiyle giderildi.

- Yüksekokul 6 yıl sonra yeniden Çerkeş'te

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AA muhabirine, Çerkeş Meslek Yüksekokulunun 2016 yılında ilçede açıldığını belirterek, "Yatılı bölge okulu alanında öğretime başlayan yüksekokulumuz, hain FETÖ darbe girişimi sonucunda Çankırı merkeze alındı ve eğitime merkezde devam etti." dedi.

Yatılı bölge okulunun depreme dayanıksız olması nedeniyle yeni bir bina arayışına girdiklerini anlatan Sopacı, şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde biz üniversitenin bölümlerini ilçemize getirmek istiyoruz, halkımızdan da ciddi bir baskı var. O yüzden dedik ki 'Biz belediye binamızı versek buraya gelir misiniz?' Önce şaka yapıyoruz sandılar. Şaka yapmadığımı söyledim. Sonuç olarak aramızda bir protokolle biz belediye binamızı üniversitemize devrettik. Biz bu üniversite binamızı boşalttık, şu an geçici olarak bir konakta belediye hizmetlerimizi devam ettiriyoruz."

- "Eğitim burada olsun biz gerekirse çadırda hizmet veririz"

Belediye olarak ilçenin farklı noktalarına dağıldıklarını ancak eğitime destek amacıyla kendileri için büyük bir olayı başardıklarını belirten Sopacı, "Şu an 140 öğrencimiz eğitim öğretime devam ediyor. Biz belediye olarak şunu biliyoruz ki eğitim burada olsun biz gerekirse çadırda belediye hizmetlerini devam ettiririz. Bir kere net kararımız da düşüncemiz de buydu. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, personelimiz bu konuda çok dirayetli ve çok kararlıydık. Biz buradan ayrıldığımızda bir konağımız vardı restore ettiğimiz, oraya belediye başkanlığı makamını aldık, özel kalemi aldık, personel müdürlüğünü aldık. Bunun yanında imar, fen işlerini başka yerlere dağıtarak belediye hizmetlerini kesintisiz devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Çerkeş Meslek Yüksekokulunun ilçede yeniden eğitime başlamasının vatandaşların en büyük hayali olduğunu ifade eden Sopacı, bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.