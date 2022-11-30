Üniversite öğrencisi Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

İstanbul'da gittiği konserden sonra fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada "takipsizlik kararı" verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kurban Bayramı tatili için 16 Temmuz'da Hatay'dan İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Pınarcı'nın gittiği konserin ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu verilen "takipsizlik kararı"nda, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince düzenlenen otopsi raporunda "Kişinin ölümünün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin toksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu"nun belirtildiği kaydedildi.

Genç kızın ölümüne sebep üçüncü bir kişiye atfedilebilir kusur tespit edilemediği aktarılan kararda, dosyaya yansıyan bir iddia veya şikayetin de bulunmadığı ifade edildi.

Maktul Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeninin kullanmış olduğu uyuşturucu madde intoksikasyonu olduğunun anlaşıldığı aktarılan kararda, bu nedenle "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verildiği belirtildi.

- Olayın geçmişi

Hatay'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, Kurban Bayramı tatilinde erkek arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş, 16 Temmuz günü gittiği konserin ardından fenalaşmıştı.

Erkek arkadaşının hastaneye götürdüğü Pınarcı, hayatını kaybetmişti. Pınarcı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan erkek arkadaşı, daha sonra serbest bırakılmıştı.