Samsun'da iki öğretmenden art arda acı haber
Samsun'da görev yapan sınıf öğretmelerinden biri kansere, diğeri beyin tümörüne yenik düştü. Aynı gün vefat eden iki kadın öğretmen, eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 14:47, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 14:48
Samsun'da hastalıkla mücadele eden iki öğretmenden art arda acı haber geldi.
Toybelen İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Pınar Piyale (50), yakalandığı yemek borusu kanserinden yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü kanseri yenemeyen 18 yıllık sınıf öğretmeni, sevenlerini derinden üzdü. Pınar öğretmenin bekar olduğu bildirildi.
Canik Dereler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Sevla Albayrak (51) ise 4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenik düştü. Sevla Albayrak'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız