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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 14:48, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 14:49
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediyesinin, ildeki barınakta hayvanların öldürülmesine ilişkin adli ve idari süreci başlattığını, gerekenleri yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin takipçisi olacağı açıklamasına işaret eden Akyürek, "Hayvan hakları insan haklarının, insan hakları da hayvan haklarının alternatifi ya da birbirinin yerine geçecek olgular değildir. Hem insanlarımızı koruyacağız hem de sahipsiz hayvanlarımızı koruyacağız." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise Muğla'da en önemli sorunlardan birinin kiraların yüksekliği olduğunu, kamu ve özel sektör çalışanlarının, kiraların yüksekliği nedeniyle Muğla'yı tercih etmediğini savundu.

Alban, kiraların 7 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıktığını, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de 3 Aralık'ın, Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, engellilerin daima yanlarında olduklarını belirtti.

Engelli bireylerin, toplumun bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, "Onların sosyal alanlarda etkinliğini arttırmak adına gerekli düzenlemeleri yapmak, toplumun insanlık görevi, engellinin ise temel hakkıdır." dedi.

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