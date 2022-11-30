Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek

Asgari ücret zammı konusunda rakamlar havada uçuyurken, işçi ve işveren kesimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi Ankara'da heyecanı artıran ir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'ye çağırdı. Gündemde asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili çalışmalardaki son durum var...

İşçi ne istiyor, işveren ne teklif ediyor?

Asgari ücret için işveren temsilcileri enflasyon artışı artı 10 puan önerirken, '8 bin TL cepte' diyen işçi sendikaları ise daha yüksek bir asgari ücret için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Asgari ücrete 2023'te kaç lira zam gelecek?

Kulislerde asgari ücret zammı için çeşitli rakamlar dolaşıyor. Asgari ücret ödemeleri için yüzde 40 oranında zam yapılmasıyla birlikte ödemeler 7.700 TL, yüzde 45 oranında zam yapılması durumunda 7.975 TL, yüzde 50 oranında zam yapılmasıyla da 8.250 TL olarak ödeme yapılacak.