Bakanlıktan İstanbul'daki taksi teklifine şartlı onay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Üyesi Serdar Yücel, İstanbul genelinde çalışan 2 bin 125 ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifine şartlı şekilde onay vereceklerini söyledi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugünkü UKOME toplantısında, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifinin gündeme geleceğini belirtti.

UKOME'nin önceki toplantılarında 250 taksi dolmuş ve 750 minibüsün taksiye dönüşümünün yapıldığını hatırlatan Yücel, bugün de 2 bin 125 minibüs ve taksi dolmuşa ilişkin teklif onaylanırsa bunların taksiye dönüşeceğini kaydetti.

- "Şartlı onay vereceğiz"

İstanbul'da raylı sistemler ağının genişlemesiyle birlikte atıl durumda kalan minibüs ve taksi dolmuşlar olduğunu aktaran Yücel, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi olarak, ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifine şartlı onay vereceğiz. Bizim şartlarımız arasında, bu araçlarda çalışacak şoförlere, iletişim, kişisel gelişim, harita okuma ve yabancı dil gibi derslerin olduğu bir eğitimin verilmesi, aynı zamanda bu araçların geniş taksi denilen aile taksileri olması, dijitalleşmesini tamamlamış taksiler olması ve engelli erişimine uygun olması gibi bir takım maddelerimiz var." diye konuştu.

Daha önce 1000 aracın taksiye dönüştürülmesinde usul ve esas olmadığını, bu konudaki arzularını da dile getirdiklerini ama İBB'nin bunlarla ilgili bir aksiyon almadığını anlatan Yücel, bu yüzden kaliteli ve konforlu bir taksi taşımacılığı yapılmasını sağlayacak olan işletme modelinin oluşturulamadığını söyledi.

Yücel, yeni taksiye dönüşecek olan minibüs ve taksi dolmuşların İstanbul için bir fırsat olduğunu ve denetim yetkisi elinde bulunan İBB'nin de bu sefer şartlar konusunda gerekli aksiyonu alması gerektiğini belirtti.