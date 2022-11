Üniversiteye hazırlanan gençler için geliştirilen eğitim modülünü tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de üniversite sayısının artırılarak her bir gencin üniversite eğitimi almasının yolunun açıldığını, yurt ihtiyacının da başvuran herkesin yerleştirilmesi yoluyla giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Mustafa Kemal Gençlik Merkezi, Törekent Gençlik Merkezi ve Sincan Gençlik ve Spor Kompleksi'nin resmi açılışlarını yaptıktan sonra, Sincan Belediyesinin üniversiteye hazırlanan gençler için geliştirilen "Eğitim modülü" tanıtım toplantısına katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Değerli gençler, sizlerin üniversite hazırlığınıza yönelik bir çalışma vesilesiyle buluştuk. Bu anlamda sizleri desteklemek ve bir araya gelerek sizlerden enerji almak için iki güzel sebep bugünkü Sincan buluşmamızın taçlandırılması oldu." dedi.

Bugün önce Sincan'da 2 bin 500 kişilik Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nu açtıklarını, ardından Mustafa Kemal Gençlik Merkezi, Törekent Gençlik Merkezi ve Sincan Gençlik ve Spor Kompleksi'nin açılışlarını yaptıktan sonra bu eğitim modülü tanıtımına geldiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi bir gayretin, genç odaklı yönetim anlayışının ürünü. Belediye başkanımızı tüm çalışmalarından ötürü tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizin bakanlığınız, gençlerin bakanlığı. Bahsetmiş olduğum imkanların hepsi siz gençlerimiz için. Spor tesisleri, gençlik yatırımları, kamplar, yurtlar her biri sizler için. Bakanlığınızla irtibatınızı lütfen güçlü tutunuz. Tesisleri ve gençlik yatırımlarını dolu dolu kullanın. Bundan sonra da her ne talep ediyorsanız, bizimle paylaşmakta bir an olsun tereddüt etmeyin. Biz sizlere güveniyoruz. Bunu hamaset aracı olarak ifade etmiyorum. Gençlik bizim en büyük umudumuz. En büyük potansiyelimiz."

- "Şuan Türkiye'de 208 üniversite var, eskiden 70 üniversite vardı"

Kasapoğlu, Türkiye'de dersliklerin, derslik başına düşen öğretmen sayısının, laboratuvarların, teknik ve sosyal imkanların, sportif imkanların 20 yıl öncesine göre çok farklı konumda ilerlediğini belirterek, "Üniversite sayısına baktığınız zaman şu an Türkiye'de 208 üniversite var. Eskiden 70 üniversite vardı. Türkiye her bir gencinin üniversite eğitimini önemsiyor. Bu anlamda farklı bir noktaya geldik. Türkiye'de eskiden 180 bin kişi için yurt varken, başvuran 100 kişiden 10-15'i yurtlara yerleşirken, artık 850 bin yurt kapasitesi var ve bu yıl örneğin Ankara'da başvuran her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik." diye konuştu.

Genç odaklı siyasetle yollarına devam edeceklerini, yeni projeler geliştireceklerini belirten Kasapoğlu, "Gençlik merkezleri, 'Gençler neredeyse biz oradayız' anlayışının bir sonucudur. Sizlerle birlikte bu süreçleri kuvvetlendireceğiz. Çünkü Türkiye'nin genç bir nüfusu ve potansiyeli var. Türkiye daha güçlü yarınlara sizlerin gayretleri, inancı ve motivasyonuyla yükselecek. Her birinize başarılar diliyorum. Çalışmak istediğinizde, üretmek istediğinizde, hedeflerinize, hayallerinize koştuğunuzda, biz hep yanınızdayız. Bunu bir an olsun unutmayın." ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise üniversiteye hazırlanan gençler için geliştirilen eğitim modülünün, yüzbinlerce güncel sorunun, konu anlatımlı yüzlerce kitabın bir havuzda toplanarak, internet üzerinden bir şifre ile büyük bir eğitim havuzu şeklinde bütün gençlere açılması olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Sincan Belediye Başkanı Ercan, bazı öğrencilere eğitim modülü şifrelerini hediye etti.