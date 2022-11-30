Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak ticari araçlar üzerinde zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi sürücüleri uyardı. Emniyet ekipleri, Yozgat-Ankara karayolu Koç Emek uygulama noktasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurarak sürücüleri kış lastiği takmanın önemini ve lastik diş derinliklerinin ne kadar olması gerektiğini konusunda hem bilgilendirdi hem de sürücülere broşür dağıttı.

Emniyet ekipleri yarın itibariyle kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletmecilerine bin 152 lira ceza kesileceğini duyurdu.

"Uygulamayı çok faydalı buluyoruz"

Emniyet ekiplerinin uyarıları dolayısıyla memnuniyetini ifade eden şoför Talat Tilgir, "Polis ekipleri bizi durdurdu. Lastiklerimizi kontrol ettiler. Biz ticari olduğumuz için lastiklerimizin diş derinliği 10 santimetre. Uygulamayı çok iyi buluyoruz, başkalarının yaptığı hataları biz ödemeyelim diye bu tür kontrollerin olması güzel. Biz lastiklerimizin şu anda kış lastiği olması gerektiği ve yeterli olmaları konusunda uyarıldık. Bize broşür de dağıtıldı ve detaylı bir şekilde okuyup gerekeni yapacağız" dedi.

Şoför Veysel Karacaoğlan ise, "Kış lastiğinin zorunlu olması güzel, hatta bunu hususi araçlarda da yaparsak çok iyi olur. Biz yük taşıyoruz, yolcu taşıyoruz sonuçta bir emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığı zayi olmasın. Uygulamayı çok beğendik, çok güzel" şeklinde konuştu.

"1 Aralık-1 Nisan arası zorunlu olacak"

Yozgat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Komiser Eren Yavuz da kış lastiği uygulamasının 1 Aralık ile 1 Nisan günleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu olacağını hatırlatarak, "Bizler de uygulamaya saatler kala sürücülerimizi bilgilendirme amaçlı ilimizde farklı noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde hususi otomobil kullanan sürücülerimizin de kendi can güvenlikleri için kış lastiği takmalarını öneriyoruz. Yılın zorunlu tutulan dönemlerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapıp kış lastiği taktırmayan sürücülerimize bin 152 lira idari para cezası uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Denetimlerimiz sürecek"

Araçlarda lastik diş derinliğiyle ilgili de bilgi veren Yavuz, "Hususi araçlarda lastiklerin diş derinliği 1.6 milimetreden daha az olamaz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan çekici, kamyon, otobüs gibi araçlarda ise lastik diş derinliğinin 4 milimetreden az olduğunda yine aynı şekilde trafik idari para cezası uyguluyoruz. Denetimlerimiz yılın bu dönemlerinde çeşitli noktalarda devam edecek" diye konuştu.