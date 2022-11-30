12 yaşındaki kız öğrencinin okul tuvaletinde bıçaklanmasına açıklama

İddiaya göre, Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda aynı sınıfta eğitim gören kız öğrenciler F.Y. ile E.D, henüz bilinmeyen nedenle tuvalette tartıştı. Sınıf arkadaşını darbeden E.D, F.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.D, polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın sınıf arkadaşları arasında yaşandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bir kız öğrencinin tuvalette baygın bulunduğunun idareye bildirilmesi üzerine nöbetçi müdür yardımcısınca yapılan kontrolde öğrenci F.Y'nin bıçakla yaralandığı tespit edilmiş, müdür yardımcısınca ambulans çağırılıp polise haber verilmiştir. Öğrenci F.Y, müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni nezaretinde hastaneye götürülmüş ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Okulda yaşanan olayla ilgili Valilik oluruyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmek suretiyle idari tahkikat başlatılmıştır."