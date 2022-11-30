Emniyetten, Sarıyer'deki Çin protestosunda kullanılan ifadelerle açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Çin Halk Cumhuriyetinin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grubun izinsiz gösterisi sırasında bir görevlinin kullandığı ifadelerle ilgili açıklama yapıldı.

Konsolosluk önünde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yapmak amacıyla yolu kapatma girişiminde bulunduğu ve durumun güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı ifadeler yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır. Gösteri yasağı hatırlatması ve tedbir her ne kadar vazifemiz ise de kullanılan ifadeler üzüntüye sebebiyet vermiştir. Konu ile ilgili çalışmalar hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."