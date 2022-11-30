Kocaeli'de 17 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı tutuklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2005 yılında çiftçilikle uğraşan bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 16:36, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 16:40
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı doğrultusunda 17 yıllık faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.
Ekipler, Alefli Mahallesi'nde 9 Eylül 2005'te koyunları otlatmak için gittiği arazide Seyfettin Arıcı'nın (57) av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin, cinayeti işlediği gerekçesiyle aralarında 1986 yılında yaşanan olay nedeniyle husumet bulunan komşusu S.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız